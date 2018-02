Medewerkster verdacht van dood dochters

In 2016 overleed de 29-jarige Thirza, patiënt van de Jedidja Hoeve. Zelfmoord, zo leek het aanvankelijk. Maar toen er na haar dood door meerdere patiënten melding werd gemaakt van seksueel misbruik in de instelling, startte de politie een onderzoek. Dat haar oudere zus in 2012 óók op 29-jarige leeftijd zelfmoord gepleegd zou hebben, deed de wenkbrauwen fronsen. Opvallend: het misbruik van Thirza vond plaats in de kliniek waar moeder Den H. ook werkzaam was.

Medewerkster Den H. en haar 63-jarige man Leo - overigens niet de vader van de overleden zusjes - worden nu verdacht van moord of het opzettelijk toedienen van een dodelijk middel. Hun betrokkenheid bij de dood van twee andere patiënten wordt nader onderzocht.

Misbruik

Het christelijke therapeutisch centrum raakte jaren geleden al in opspraak. Eigenaar Aaldert van E. werd eind 2016 veroordeeld voor misbruik van vier cliënten van het centrum en staat komende week terecht voor onder meer misbruik van de jongste dochter van Den H., Thirza.

Aaldert van E. op een rechtbanktekening uit september 2016. Ⓒ Roodbeen

Jarenlang zou zij een gedwongen relatie hebben gehad met eigenaar Van E. Tijdens een zitting vorig jaar bleek dat Van E. nog contact met haar had gezocht vanuit zijn cel: hij schreef brieven naar oud-cliënten.

„Laat ik zeggen dat ik niet verbaasd was toen het nieuws over Jedidja naar buiten kwam”, zegt de directe buurman van de boerderij waar het therapeutisch centrum gevestigd was.

Bedenkingen

De boerderij in het Zuid-Hollandse Meerkerk is al jaren geleden verlaten door het christelijke centrum. Inmiddels heeft een zorgboerderij een deel van de drie panden op het terrein ingenomen. De buren kennen de verhalen dus en hadden al vanaf het begin van de komst van de instelling van eigenaar Aaldert van E. hun bedenkingen.

Maar ondanks dat, slaat het nieuws dat een van de medewerkers vastzit voor de mogelijke moord op haar dochters, in de afgelegen straat in als een bom.

Weet u meer? Mail naar s.kluivers@telegraaf.nl