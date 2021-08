John Cleese gaat ’woke-terreur’ te lijf

Cleese werd in de jaren zeventig wereldwijd beroemd met de serie Monty Python. In een reeks van absurde sketches werden tal van heilige huisjes omver geschopt. In latere series als Fawlty Towers en films als Life of Brian werd deze gewoonte doorgetrokken.

Volgens sommigen zouden de dialogen van indertijd vandaag de dag niet meer acceptabel zijn. Zo was Cleese vorig jaar woedend toen UKTV, een commerciële groep die BBC-programma’s als Monty Python wereldwijd verkoopt, een aflevering van Fawlty Towers uit het aanbod had geschrapt. In die aflevering bekritiseert een majoor West-Indiërs. Maar in plaats van racisme werd, volgens Cleese, het archaïsche denken van de betreffende majoor belachelijk gemaakt.

Cleese heeft nooit veel sympathie gehad voor ‘woke’ gedrag. Het is volgens hem een doorgeschoten variant van de gewoonte die sinds de jaren tachtig opkwam om vriendelijk voor elkaar te zijn. Cleese is daar niet tegen, zo verzekerde hij de BBC-radio vorig jaar nog. ,,Dat is ondanks mijn leeftijd”, voegde hij er veelbetekenend aan toe.

In de serie wil Cleese de dialoog aangaan met voor- en tegenstanders van de ‘afrekencultuur’.

Zo vraagt hij zich af of het nog wel mogelijk is voor cabaretiers of andere komedianten om grappen te maken over bevolkingsgroepen. „Het gaat”, volgens Cleese, „om een manier te vinden waarbij beide groepen begrip vinden voor elkaars standpunten”.