Politie Toronto vindt meer lijken na arrestatie hovenier (66)

Politie-inspecteur Hank Idsinga zei donderdag in de krant The Star dat een van de slachtoffers is geïdentificeerd als Kinsman. De recherche trof rond zijn woning lichaamsdelen aan verstopt in plantenbakken. Ze bleken van drie verschillende mensen. Inmiddels staat de teller op (stukken van) zes lijken. Er wordt niet alleen gespit in bloempotten maar ook in de tuin zelf.

Volgens Idsinga is het onderzoek naar de killer met de groene vingers nog lang niet afgerond. De aandacht gaat nu uit naar een dertigtal percelen elders in de stad waar de gearresteerde tuinarchitect bezig is geweest. Ook wordt nagegaan of hij in verband kan worden gebracht met nog andere vermiste personen dan deze zes.