Strooiwagens live te volgen

De situatie van donderdagavond ter illustratie. Ⓒ ANP, RWS

Utrecht - Wie vanavond nog of vrijdag de weg opgaat, kan van tevoren de ’strooikaart’ van Rijkswaterstaat bekijken. Daarop is in een oogopslag te zien hoeveel neerslag er is gevallen op een bepaalde snelweg en of er al gestrooid wordt of is.