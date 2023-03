Keepermepper Dylano K. 2 maanden cel in: ’Wilde laten zien dat ik er weer was’

„Ik denk dat ik het een beetje stoer vond. Wat het totaal niet is. Ik weet niet wat me bezielde”, zei Dylano K. woensdag zachtjes tegen de politierechter in Den Bosch. Die veroordeelde hem tot een gevangenisstraf van drie maanden, waarvan een maand voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Daarnaast krijgt Dylano K. een gebiedsverbod opgelegd voor de omgeving van het PSV-stadion voor de duur van twee jaar.

Voetbalgerelateerd geweld

Het is de vraag of hij zich daar veel van aantrekt. De burgemeester had hem al eerder een gebiedsverbod opgelegd, en de KNVB gaf hem een stadionverbod vanwege eerder wangedrag. Het weerhield hem er niet van om op 23 februari toch naar de wedstrijd te gaan, met de kaart van iemand anders.

Dylano K. beweert zich niets van de vuistslag te kunnen herinneren. „Het is allemaal supersnel gegaan. Voordat ik het wist lag ik op de grond en werd ik door de stewards meegenomen.” De beelden van het incident in de 92ste minuut van de wedstrijd gingen de wereld over. Daar viel niets aan te ontkennen, hoewel advocaat Paul Saris zich afvroeg of de klap wel zo hard was aangekomen.

De politierechter oordeelde echter dat de vuistslag vooral dankzij snel handelen van Dmitrović niet de volle impact had. Hij noemde K.’s actie „volstrekt respectloos tegenover de keeper, de voetbalclubs en de echte supporters van PSV. U noemt zich voetbalfan, maar daar had dit niks mee te maken.”

Dylano K. sprak meermalen spijt uit, maar die spijt leek toch vooral te maken te hebben met de gevolgen voor hemzelf, zijn familie en PSV, constateerde de rechter, die zei te betwijfelen of er ook sprake is van diepgevoelde spijt over de actie zelf.

Hoe Dylano K. zelf denkt dat de keeper zich moet voelen? „Ja, dat zou ik niet weten, maar ik kan me voorstellen dat hij niet blij was. Het was gewoon superdom. Ik heb er niet over nagedacht wat het allemaal met zich meebrengt. Niet alleen voor mij, maar ook voor familie en vrienden. Heel veel ellende. Ik heb superveel spijt.”

Familie bedreigd

Sinds Dylano K.’s vuistslag worden zowel hij als zijn familie bedreigd. Echte supporters van PSV zijn woedend op hem. Terecht, vond de officier van justitie. Dylano K. verknalde een leuke voetbalavond. Bovendien kan het incident nog een akelig staartje krijgen. PSV moet vrezen voor een zware sanctie van de UEFA. Die maakt op 29 maart bekend wat de gevolgen zullen zijn.

Dylano K. was lid van Boys From the South ’17, een fanatieke groep PSV-supporters. Daar is hij uitgezet. „Anders was ik er zelf uitgestapt”, zei hij tegen de rechter. „Om zichzelf te beschermen tegen de groepsdruk”, vulde zijn advocaat Paul Saris aan.

Dylano K.’s werkgever ontsloeg hem op staande voet. Volgens Saris werd Dylano K. vooral het slachtoffer van zijn eigen „bewijsdrang en de behoefte om grappig te zijn.” En natuurlijk van de alcohol, die hij royaal had gedronken. „Daardoor vervaagden zijn grenzen en kon hij de gevolgen van wat hij deed niet overzien.”

De politierechter vond dat geen verzachtende omstandigheid. Dat Dylano K. dronken was komt volledig voor zijn eigen rekening, aldus de politierechter. De straf die hij Dylano K. oplegde „is ook een waarschuwing aan het adres van anderen die zich supporter noemen, maar menen zomaar het veld op te kunnen lopen om een speler aan te vallen.”