99-jarige Brit loopt 12 miljoen pond bijeen voor artsen

Moore wil voor het einde van de maand, als hij honderd jaar wordt, honderd rondjes hebben gelopen in zijn tuin die 25 meter lang is. Hij loopt er iedere keer keer tien en staat nu op negentig.

Oorspronkelijk was de veteraan van plan duizend pond voor een liefdadigheidsinstelling op te halen als dank voor zijn behandeling voor kanker en een gebroken heup. Maar inmiddels nadert hij de grens van 12 miljoen pond en gaat het geld naar zorgmedewerkers die het zwaar hebben tijdens de bestrijding van het coronavirus. „In de laatste oorlog waren het soldaten in uniform aan de frontlinie. Dit keer bestaat ons leger uit dokters en verpleegsters in uniformen”, zei Moore eerder bij een Britse ochtendshow.

De laatste tien rondjes worden vrijdag live op tv uitgezonden door de twee grootste ochtendprogramma’s van Groot-Brittannië.