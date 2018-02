Trein elke vijf minuten

Om de snelgroeiende reizigersstromen op te vangen, moeten er komende jaren vijfminutentreinen gaan rijden, stellen ProRail en NS. Ⓒ FLORIS LOK

Utrecht - Spoorboekloos reizen gaat komende jaren een nieuwe fase in met ’vijfminutentreinen’. Een intercity elke tien minuten, zoals dit jaar is gestart op de route Amsterdam-Utrecht-Den Bosch-Eindhoven, is straks niet meer voldoende om de snelgroeiende reizigersstromen op te vangen.