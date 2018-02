Vader vult magen op school

Kinderen hoeven niet meer met een lege maag in de klas te zitten op de Laurens Cupertinoschool in Rotterdam. Ⓒ Roel Dijkstra

Rotterdam - Het zou niet moeten, maar het is wel nodig. Op de Rotterdamse basisschool Laurens Cupertinoschool is een ’voedselbank’ opgezet. Omdat de kinderen niet alleen zonder ontbijt, maar ook zonder tien-uurtje of boterhammen voor tussen de middag op school komen.