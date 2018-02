Barth en Hoekema opnieuw in huis van gemeente

De Noord-Hollandse gemeente heeft nooit een ambtswoning gehad. Voor de komst van Hoekema is toch iets geregeld. Hij dreigde samen met zijn vrouw dakloos te worden door zijn vertrek uit de kapitale ambtswoning in Wassenaar.

Ze wonen nu in een vrijstaand huis in Oudkarspel. Het koppel bezit een herenhuis in Haarlem, maar dat is nog verhuurd. Volgens het Genootschap van Burgemeesters voldoet de regeling wel aan de regels.

Uit een memo van personeelszaken van de gemeente blijkt dat huur en vaste lasten van Hoekema’s salaris afgaan. Mogelijk moeten ze binnenkort opnieuw de koffers pakken. Hoekema moet vanwege een wachtgeldkwestie komende week op het matje komen bij de commissaris van de koning.