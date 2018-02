Grauwe Eeuw vrijuit na bekladding

De Grauwe Eeuw is inmiddels berucht omdat aanvoerder Michael van Z. heeft opgeroepen een moordaanslag op Sinterklaas-acteur Stefan de Walle te plegen.

In de nacht van 25 oktober 2016 werden onder meer een standbeeld van Jan Pietersz. Coen en een buste van Bontekoe beklad. Actiegroep De Grauwe Eeuw eiste de actie direct op in een bericht op Facebook.

Aangifte

De gemeente Hoorn deed aangifte van vernieling, maar de zaak belandde en blijft op de plank. „Je hebt feiten of omstandigheden nodig om iemand als verdachte aan te merken”, zegt politiewoordvoerder Roderick de Veen. „Dat zal in dit geval niet kunnen.”

Het feit dat de groep de actie direct opeiste, is voor de politie niet voldoende: „Er zijn camerabeelden, maar die zijn van een dusdanig slechte kwaliteit dat daar geen herkenning op zou kunnen volgen.”

’Neigt naar terrorisme’

Gemeenteraadslid Robert Vinkenborg, fractievoorzitter van de Hoornse Onafhankelijke Partij, is geschokt: „We moeten ons als politiek natuurlijk verre houden van afwegingen van justitie. Maar deze actie neigt naar terrorisme. Je moet je wel afvragen of er wel voldoende opsporingscapaciteit is. Deze zaak is weer een bewijs dat er beter cameratoezicht moet komen in de stad.”

Ook PVV-Kamerlid Gidi Markuszower is kritisch: „Ze lopen te slapen en te sukkelen bij justitie. Het alternatief is dat ze dit expres hebben laten liggen en dat is helemaal een schande. Maar ik ga uit van het eerste.”

De gemeente Hoorn laat weten in overleg te gaan met OM en politie om de schade van 700 euro terug te halen.