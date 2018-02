Republikeins bezwaar: nieuwe shutdown dreigt

De senator voor de staat Kentucky heeft gebruik gemaakt van zijn recht om het besluit uit te stellen door een debat aan te vragen over de overheidsuitgaven. Een minderheid van de Republikeinen is tegen verhoging van de overheidsuitgaven. Of er voor middernacht (06.00 uur Nederlandse tijd) een akkoord in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden komt, is onzeker.

De Amerikaanse Senaat leek woensdag een begrotingsdeal te hebben gesloten voor de komende twee jaar. Een meerderheid bestaande uit zowel Republikeinen als Democraten kon zich daarin vinden. Het voorgenomen budget voorziet in meer geld voor defensie en infrastructuur, maar laat bovendien ruimte voor sociaal beleid. In totaal gaat het om een verruiming van het budget met bijna 300 miljard dollar.

Paul Ryan, de leider van de Republikeinen in het Huis zei eerder donderdag dat hij verwachtte dat er voor de deadline een begrotingsakkoord is.