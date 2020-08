Overval op goudwisselkantoor Haarlem

De omgeving van het wisselkantoor is afgezet door de politie. Het zou gaan om een gewapende overval. Het is niet bekend wat de overvallers hebben buitgemaakt. Wel is bekend dat er niemand gewond is geraakt. Dat meldt het Haarlems Dagblad.

De gevluchte verdachte is geheel in het zwart gekleed en ging ervandoor op een scooter. Inmiddels is er een Burgernetmelding verstuurd.