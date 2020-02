Kritiek op antisemitisme bij carnaval in Aalst

De carnavalsvierders droegen pakken waardoor ze op insecten leken. Op hun hoofd hadden ze sjtreimel-hoeden, een soort bontmutsen die doorgaans door Chassidische joden worden gedragen. De ’joodse insecten’ duwden een praalwagen voort, die de Klaagmuur moest voorstellen. Daarop stonden teksten als: „U zou ook klagen als er in uw piemel was gesneden.”

Erfgoed

De Klaagmuur is vermoedelijk een verwijzing naar de carnavalsviering vorig jaar. Ook toen was er sprake van antisemitisme, net zoals in de jaren daarvoor. Na aanhoudende klachten hierover besloot de culturele organisatie van de Verenigde Naties, UNESCO, om het carnaval in Aalst van zijn lijst met Immaterieel Cultureel Erfgoed te halen.

’Joodse insecten’ met sjtreimel-hoeden op in de Aalster carnavalsoptocht. Ⓒ Foto EPA

Het Forum der Joodse Organisaties zegt het antisemitisme bij de carnavalsoptocht in Aalst te betreuren. Woordvoerder Hans Knoop van deze koepelorganisatie voor joodse belangenclubs ziet overeenkomsten met Duitsland in de jaren ’30 van de vorige eeuw: „Net als toen worden Joden vergeleken met insecten, nadat dat vorig jaar ook al gebeurde met ratten of muizen.”

Spotten

Minister-president Jan Jambon van Vlaanderen was nog mild in zijn reactie. Hij riep de Aalstenaren op om „volgend jaar andere zaken te zoeken om mee te spotten.” De Belgische premier Wilmès daarentegen liet een fel persbericht uitgaan, waarin ze schreef: „Het gebruik van referenties en stereotypen die gemeenschappen en bevolkingsgroepen stigmatiseren op basis van hun afkomst, leidt tot verdeeldheid. Het brengt het samenleven in gevaar. Zeker als het gaat om bewuste en herhaalde acties.”

Twee ’carnavallisten’ met vierkante sjtreimel-hoeden en lange neuzen. Ⓒ Foto AFP

Burgemeester Christoph D’Haese van Aalst noemde de reactie van Wilmès voor de microfoon van het VTM Nieuws ’wereldvreemd’: „Ik kan begrijpen dat bepaalde beelden kunnen kwetsen, maar het gaat om het feit dat dat niet de bedoeling is. Je moet alles in de context plaatsen.”