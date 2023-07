Vunzige Deuntjes en Wildeburg met schrik vrij na superstorm Poly

Bij Vunzige Deuntjes werden ze vooraf al ingelicht dat er een behoorlijk gevaar op ze afkwam. „We hebben een weerdeskundige die ons inlicht”, zegt Arend Wortmann van de organisatie. „Dinsdagmiddag wisten we door zijn waarschuwing al waar we rekening mee moesten houden.” In de avond kwam het productieteam bijeen om voorzorgsmaatregelen te nemen. „Zodat er bijvoorbeeld niks zou gebeuren met de overkapping van het hoofdpodium. Met de verwijdering van wat zeilen en het afschermen en verzwaren van wat objecten kon het grootste risico worden vermeden.”

Dinsdagnacht gingen de betrokkenen wel door, zegt Wortmann. Geen onnodig risico lopen. „Er is wat kleine schade. Een scheur in een zeiltje, en een bouwhek dat is gesneuveld. Maar daar hebben we er genoeg van. Dat was het dan ook wel. We lopen, de ochtend na de stormdag, alweer helemaal op schema dankzij de inzet van onze medewerkers. Bezoekers hoeven niet bang te zijn dat ze er op het festival iets van zullen merken.” Vunzige Deuntjes Festival 10YRS wordt zaterdag gehouden, in het Amsterdamse Bos.

Ⓒ Wilbert Bijzitter

Snel handelen

Bij festival Wildeburg, in Kraggenburg in de Flevopolder, leek het nog meer een race tegen de klok, omdat de ’poorten’ van het driedaagse evenement – waar onder andere deep house en techno wordt gedraaid en ook veel aandacht voor kunst is – donderdagmiddag al opengaan. „Voor de bezoekers van de camping”, zegt woordvoerder Maurice van de Berkt. „Een aantal stages opent dan ook al. We moesten snel handelen, maar dat is gelukt. We hebben wat objecten vastgezet, wat opgeborgen, voor de storm begon.”

Daar waren ze op tijd mee. „We hebben de werkzaamheden wel even stilgelegd, en natuurlijk is het lastig dat je enkele uren moet wachten omdat we tijdens Poly niks konden doen. Meer dan een verwrongen hekwerk hebben we uiteindelijk niet gezien. Het was even opschalen, maar daardoor is er ook geen noemenswaardige schade ontstaan.” Bezoekers hoeven zich geen zorgen te maken, bezweert hij. „We zijn uitverkocht en kunnen gewoon van start, gelukkig.”