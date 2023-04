Premium Het beste van De Telegraaf

Franse presidentsvrouw (70) is met markante verschijning mateloos populair in eigen land ’Madame Macron’ stukken populairder dan ’monsieur le président’

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

Waar veel Fransen hun leider inmiddels verguizen, is zijn vrouw de chéri van het volk. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Ze blaast donderdag 70 kaarsjes uit. Brigitte Macron, de vrouw van de Franse president Emmanuel Macron is al jaren de grote blikvanger naast haar man die een kwart eeuw jonger is. In eigen land is de markante première dame, de afgelopen dagen in ons land, bijzonder populair.