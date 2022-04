Oorlog in Oekraïne Donderdag 14 april LIVE | Gouverneur Charkov: 503 burgers omgekomen sinds begin oorlog

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / AFP

Amsterdam - Op 24 februari begon de Russische invasie in Oekraïne. De verwoesting in het land is enorm. Zelfs twee weken nadat het Russische leger zich terugtrok uit de Oekraïense stad Boetsja worden er nog lichamen geborgen. Lees in ons liveblog de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.