Oorlog in Oekraïne Donderdag 14 april LIVE | Media: krachtige explosies in Oekraïense steden Kiev en Cherson

Kopieer naar clipboard

Kiev op donderdag 14 april. Ⓒ ANP

Amsterdam - Op 24 februari begon de Russische invasie in Oekraïne. De verwoesting in het land is enorm. In Oekraïense steden zijn in de nacht van donderdag op vrijdag verschillende krachtige explosies te horen. Lokale media melden ontploffingen in of rondom hoofdstad Kiev en het zuidelijk gelegen Cherson. Lees in ons liveblog de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.