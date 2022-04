Oorlog in Oekraïne Donderdag 14 april LIVE | Oekraïne: Russisch oorlogsschip Moskva is gezonken

Kopieer naar clipboard

Het schip Moskva (r). Ⓒ ANP / AFP

Amsterdam - De Russische invasie in Oekraïne duurt nu zeven weken. De verwoesting in het land is enorm. De Amerikaanse president Joe Biden heeft het Russische leger beticht van „een genocide” in Oekraïne. Lees in ons liveblog de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.