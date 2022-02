Haagse bronnen: volgende week gaat het land verder van het coronaslot

Zo behoren het verruimen van de openingstijden en bezoekersaantallen voor de horeca- en cultuursector en zelfs de heropening van het nachtleven tot de mogelijkheden, aldus Haagse ingewijden. Hoewel de besmettingen nog altijd oplopen, is het beeld in de ziekenhuizen en op de intensive cares niet alarmerend. Bovendien heeft de bevolking inmiddels via boosters en natuurlijke besmetting een flinke afweer opgebouwd.

Een nadrukkelijke optie voor nachtclubs is de invoer van 1G voor die specifieke sector. Dan zou iedereen, gevaccineerd of niet, zich vooraf moeten laten testen. Coronaminister Ernst Kuipers zei eerder te willen onderzoeken of het nachtleven met een dergelijk systeem wél open kan. Nachtclubs kondigden eerder een protestactie aan en openen komende zaterdag hoe dan ook hun deuren, stellen zij.

Coronapas

Het kabinet buigt zich ook nog over de verlenging van het coronatoegangsbewijs (ctb). De roep om de coronapas de prullenbak in te gooien wordt in zowel Kamer als maatschappij steeds groter. Een petitie van onder anderen oud-staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) om de coronapas te schrappen is sinds vrijdag meer dan 700.000 keer ondertekend.

Ook in de Kamer klinkt steeds meer onvrede over het coronabewijs, mede omdat onderzoek van de TU Delft eerder uitwees dat de pas sinds de opkomst van omicron maar matig effectief is. Donderdag stemt de Kamer bovendien over een voorstel om de mogelijke invoer van het omstreden 2G-beleid definitief te schrappen. Die stemming gebeurt hoofdelijk: dat betekent dat niet alleen de woordvoerders maar álle 150 Kamerleden kleur moeten bekennen over 2G. Daarmee is het niet uitgesloten dat een meerderheid zich achter het voorstel schaart.

Vrijdag brengt het Outbreak Management Team (OMT) opnieuw advies uit aan het kabinet, waarna zondag de betrokken ministers weer bij elkaar komen in het Catshuis. Volgende week dinsdag is er weer een coronapersconferentie van het kabinet waarin er definitieve knopen worden doorgehakt.