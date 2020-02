Duitsland staat aan begin corona-epidemie

De ketens van infecties zijn volgens Spahn los van elkaar komen te staan en dat is volgens hem een nieuwe ontwikkeling. De verspreiding van het coronavirus is zo niet meer goed te volgen. Dat roept volgens de minister vragen op over „de huidige strategie van bestrijding om het virus te isoleren en te stoppen.” Het virus is onlangs geconstateerd bij twee mensen in Noordrijn-Westfalen en drie in Baden-Württemberg. In Duitsland zijn sinds het virus in december in China opdook, zo’n twintig besmettingen geconstateerd.