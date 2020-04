Fors meer twintigers en dertigers omgekomen in het verkeer

Hoewel het totale aantal verkeersslachtoffer iets afnam, groeide het aantal verkeersslachtoffers onder twintigers en dertigers met 24% van 147 in 2018 naar 183. Met 142 doden vielen de meeste slachtoffers in de provincie Noord-Brabant, gevolgd door Gelderland en Noord-Holland met beide 87 verkeersdoden.

Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers. „Geen reden om blij te zijn, want hoewel het aantal doden iets naar beneden gaat, praat je nog altijd over twee Boeings vol verkeersslachtoffers”, reageert Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland (VVN).

De meeste verkeersdoden waren inzittenden van personenauto’s (237): 168 bestuurders en 69 passagiers. Daarnaast overleden onder anderen 203 fietsers, 52 motorrijders, 49 voetgangers, 42 bestuurders van een scootmobiel en 42 brom- en snorfietsers. Ook overleden veel meer mannen (465) dan vrouwen (196) in het verkeer.

Motorrijders

Het aantal motorrijders dat omkwam in het verkeer nam toe van 42 in 2018 naar 52 vorig jaar. Ook kwamen in 2019 meer bromfietsers en inzittenden van personenauto’s om. Wel kwamen er minder fietsers om in het verkeer. Rijdend op een e-bike kregen 65 personen een dodelijk verkeersongeval; een jaar eerder waren dat er nog 57.

Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen ziet dat een heel klein en voorzichtig stapje in de goede richting is gezet. „Maar we hebben nog een lange weg te gaan, want vorig jaar kregen elke dag ouders, kinderen, vrienden en partners te horen dat hun geliefde als gevolg van een verkeersongeval nooit meer thuis komt. We zien in de cijfers dat dit vaak jonge mensen zijn, met nog een heel leven voor zich.”

Intens verdriet

„Dat intense verdriet en leed motiveert mij om me elke dag te blijven inzetten voor de veiligheid van alle verkeersdeelnemers”, vervolgt de minister. „Door afleiding achter het stuur en op de fiets aan te pakken; te investeren in veilige wegen, fietspaden en rotondes; jongeren te waarschuwen voor het gevaar van bijvoorbeeld lachgas in het verkeer en asociaal gedrag en hard rijden te bestraffen. Maar de strijd voor verkeersveiligheid is er eentje van een lange adem.”

Senioren

„Bijna de helft van het aantal verkeersdoden was het afgelopen jaar met 324 slachtoffers 60 jaar of ouder. Dat maakt duidelijk dat het een kwetsbare groep is”, meent Stomphorst van VVN. „Vooral het hoge aantal fietsdoden onder senioren is bekend.”

„Verkeersdoden verklaren is lastig, maar duidelijk is dat afleiding een belangrijke oorzaak is. Vooral bij jongeren”, stelt Stomphorst. „Zorgelijk is ook de toename bij twintigers en dertigers, vooral in Noord-Brabant. Kan te maken hebben met drugs en/of alcohol. Ook lachgas is natuurlijk een factor, al zie je dat niet terug in de CBS-cijfers.”