Formatie suddert voort

De traditionele vraag wie wil met wie in een nieuw kabinet stappen komt in het stappenplan van de 79-jarige minister van Staat pas aan het einde van de formatie. Tjeenk Willink wil nu eerst van alle partijleiders horen welke thema’s er in een regeerakkoord op hoofdlijnen moet komen.

Een niet dichtgetimmerd akkoord zou volgens de informateur mede moeten zorgen voor een andere bestuursstijl in Den Haag en meer politieke ruimte voor de Tweede Kamer.

’Hij lijkt wel de woordvoerer van Rutte’

Over een toekomstige rol van VVD-leider Mark Rutte lijkt het al lang niet meer te gaan. Dat stoort JA21-leider Joost Eerdmans: „Er ligt een hobbel in het kleed en daar gaan we het niet over hebben. Dat je dit zomaar even in de hoek parkeert vind ik niet goed.” PVV-voorman Geert Wilders heeft er geen goed woord voor over: „Tjeenk Willink lijkt wel de woordvoerder van Rutte.”

Eerdmans heeft in zijn gesprek met de informateur aangegeven dat hij zich niet kan vinden in zijn aanpak. Hij is verrast over de komst van de SER-voorzitter en SCP-directeur: „Er worden hier allemaal hotemetoten naar binnen gereden om te praten over een maatschappelijk plan hoe we verder moeten. Het is allemaal weer business as usual.”

Positiever geluid

SGP-leider Kees van der Staaij schiet de werkwijze van Tjeenk Willink niet af. „Ik vind het wel een poging waard”, zegt het langstzittende Kamerlid. Hij denkt dat een beknopt regeerakkoord kan helpen om de bestuurscultuur te veranderen.

Tegelijkertijd tempert de SGP’er zijn verwachtingen over zo’n dun regeerakkoord: „Het zal op een middenweg uitkomen.” Hij denkt dat partijen die een coalitie in stappen er niet aan ontkomen om afspraken te maken over onderwerpen waar een meerderheid anders over denkt. „Je moet de kiezer ook kunnen uitleggen dat je in zo’n kabinet bent gestapt.”

Eindverslag

Volgende week komt Tjeenk Willink met zijn eindverslag. De Kamer moet daarna in een debat een nieuwe informateur aanwijzen voor de volgende fase. Als het aan de huidige informateur ligt hakt de Kamer in het debat een knoop door over welke onderwerpen in het vervolg dieper moet worden gesproken.

Of de Kamer het meireces van twee weken onderbreekt voor een debat is nog niet zeker. Achter de schermen zijn er partijen die het rustig aan willen doen. Een uitkomst lijkt zeker: de vorming van een nieuw kabinet is een kwestie van lange adem.