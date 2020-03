Amerikanen arriveren voor grootste oefening in 25 jaar

De eenheden reizen tussen 12 en 29 maart door naar Duitsland, Polen en de Baltische staten. Meer dan 37.000 militairen zullen uiteindelijk meedoen aan Defender Europe 2020. Zo’n 250 Nederlandse militairen op uitzending in Litouwen nemen ook deel aan de oefening.

Een deel van de Amerikaanse brigade uit Fort Bliss in Texas zal als oefening de Maas bij het Limburgse Grubbenvorst oversteken. Nederlandse militairen van de genie plaatsen hiervoor op 26 maart een ponton over de rivier. Scheepvaartverkeer is dan niet mogelijk. De Amerikanen staken 75 jaar geleden bij de bevrijding van Nederland ook de Maas over.

Het Amerikaanse leger test met deze grote oefening hoe snel het drie gevechtsbrigades uit de VS kan inzetten in Europa. Pas in juli keren de Amerikaanse militairen terug naar hun bases in de VS.