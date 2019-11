Plafond theater Londen ingestort tijdens show

In het Piccadilly Theatre werd het toneelstuk Death of a Salesman (Dood van een handelsreiziger) opgevoerd. De brandweer meldt dat zo’n 1100 mensen het gebouw hebben verlaten. In een video op Twitter is te zien hoe hoofdrolspeler Wendell Pierce zijn geëvacueerde publiek toespreekt buiten het theater. „We bieden excuses aan en zijn blij dat iedereen ongedeerd is.”

Een journalist die in de zaal zat vertelt in de krant Evening Standard dat tijdens de voorstelling een druipend geluid te horen was. „Alsof water door het plafond kwam.”

Dat geluid zou steeds luider zijn geworden en op enig punt stortte een „enorm deel van het plafond, ongeveer drie bij vier meter” omlaag. Mensen gilden en verlieten de zaal, aldus de getuige.