Gezonken helikopter Defensie deels in water Venezuela geborgen

Het toestel stortte op 19 juli in zee na een patrouillevlucht. Daarbij kwamen twee bemanningsleden om, twee anderen konden worden gered. De oorzaak is nog niet bekend, maar het is onwaarschijnlijk dat het door een technisch of mechanisch mankement werd veroorzaakt, bleek uit eerste onderzoek.

De NH90 bleef na de crash drijven op grote ballons die automatisch opgeblazen worden als het toestel water raakt. Maar na ongeveer een dag zonk het toestel bij harde wind en ruwe zee. Defensie vreesde in eerste instantie de helikopter niet meer te kunnen bergen omdat de zee in het gebied erg diep is.

Het toestel bleek uiteindelijk in grofweg twee stukken te zijn gebroken. Het staartstuk werd op ongeveer 12 kilometer uit de kust van Aruba gevonden. De romp is zo’n 100 kilometer verder gevonden in de territoriale wateren van Venezuela. De berging is met de autoriteiten van dat land besproken.

De wrakstukken lagen op ongeveer 400 en 1400 meter diepte. Een schep van 17 bij 17 meter werd gebruikt om de wrakstukken van de bodem te vissen. Het is belangrijk voor het onderzoek naar de oorzaak van de crash om de helikopter boven water te krijgen. Eind deze maand wordt het schip met de wrakstukken in Nederland verwacht.

Het onderzoek naar de toedracht wordt uitgevoerd door de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD). De vluchtrecorder is kort na het ongeluk al teruggevonden. Bij de crash kwamen de 34-jarige vlieger Christine Martens en de 33-jarige tactisch coördinator Erwin Warnies om het leven.