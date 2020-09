Aantal besmettingen corona gaat door grens van 100.000 in Nederland

Het werkelijke aantal coronagevallen is waarschijnlijk allang door de grens heen. In de eerste maanden van de uitbraak werd lang niet iedereen getest. Door de drukte op de testlocaties is het de laatste weken ook moeilijk om iedereen met klachten te testen.

De eerste besmetting in Nederland werd op 27 februari vastgesteld bij een man uit Loon op Zand, die in een ziekenhuis in Tilburg was opgenomen. Op 29 maart, dag 32 van de uitbraak, kwam het aantal coronagevallen boven de 10.000 uit. Tien dagen later waren er al meer dan 20.000 besmettingen. Negen dagen daarna, half april, stond de teller boven de 30.000. Daarna begon het tempo wat te dalen. Zo duurde het acht weken voordat het aantal gevallen steeg van 40.000 (2 mei) naar 50.000 (26 juni) en nog eens bijna zeven weken om op 12 augustus de 60.000 te bereiken.

De laatste weken stijgt het aantal gevallen snel. Record na record wordt gebroken. Op 30 augustus werd het coronavirus voor de 70.000e keer vastgesteld, op 12 september steeg het aantal besmettingen tot boven de 80.000. Vorige week vrijdag was de 90.000e diagnose.

Amsterdam heeft de meeste besmettingen. De teller stond dinsdag op 10.338. Rotterdam heeft ruim 8000 besmettingen en Den Haag ruim 5700. Andere steden met meer dan duizend besmettingen zijn Utrecht, Tilburg, Nijmegen, Almere, Maastricht, Eindhoven en Breda.