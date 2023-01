Manodj B. bekent doodsteken Sumanta Bansi

Volgens B. zou het gaan om zelfverdediging. Ook heeft hij verklaard alleen te hebben gehandeld. Verschillende bronnen melden dat de ruzie in de huiskamer is begonnen en daarna doorging in de slaapkamer van Sumanta. ,,Ik wil geen moeder die liegt’’, zou Manodj in de woordenwisseling tegen haar hebben gezegd. Op het moment van haar verdwijning was de studente biomedische wetenschappen acht weken in verwachting van Manodj B., bij wiens gezin zij na haar overkomst vanuit Suriname inwoonde.

De rechtbank in Alkmaar veroordeelde Manodj B. vorig jaar juli conform de eist tot vijftien jaar celstraf voor het ombrengen van de Surinaamse Sumanta Bansi. Vader Dwarka B. werd vrijgesproken.

De 22-jarige Bansi verdween in februari 2018 van het ene op het andere moment en was tot vorig jaar september spoorloos. Haar lichaam werd gevonden op een bedrijventerrein in Hoorn. Tegen dit vonnis is namens B. door zijn advocaat Theo Hiddema hoger beroep ingesteld. Maandag vindt daarover bij het gerechtshof in Amsterdam een uitgebreide inleidende zitting plaats.

Tekst gaat verder onder de video. Video: Tijdens de zoektocht naar Sumanta Bansi werden op 13 september 2022 menselijke resten gevonden. Deze video is destijds gemaakt.

Advocate Maartje Schaap laat namens de nabestaanden weten dat zij geschokt zijn door het beroep van Manodj B. op zelfverdediging: ,,Ze zijn geconfronteerd met onthutsende verklaringen van de verdachte die hij heeft gedaan nadat hij de plek van haar lichaam heeft aangewezen. Postuum wordt hun dochter nu ook nog voor dief uit gemaakt. Het is allemaal heel erg grievend en pijnlijk na alles wat haar ouders al moeten doorstaan. Manodj heeft nooit willen praten en dat heeft hun lijden verergerd’’, aldus de advocate.

Manodj B. wordt ter observatie opgenomen in het Pieter Baan Centrum. De volgende inleidende zitting vindt plaats op 5 april.