Omtzigt-bedreiger Danny V. uit Heerlen zit vast op verdenking van opruiing

Dat bevestigt zijn advocaat Bjorn Jegers, naar aanleiding van berichtgeving van L1. Danny V. is opgepakt in zijn woonplaats Heerlen en zit vast in Eindhoven, „omdat het onderzoek daar gedaan wordt.” Welke rol Danny V. heeft gespeeld in de avondklokrellen is niet duidelijk. Bjorn Jegers wil verder op dit moment geen toelichting geven.

Danny V. kwam in het nieuws toen hij in de zomer van vorig jaar voor het oog van de camera’s kamerlid Omtzigt agressief bejegende en minutenlang hinderlijk volgde. Hij werd hiervoor veroordeeld tot vier maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Het OM is tegen dit vonnis in beroep gegaan.

Op de Facebookpagina van Danny V. blijkt dat hij de afgelopen dagen zeer begaan was met de acties tegen de avondklok. Een van zijn laatste berichten luidt: „deze jongen gaat nu naar buiten. Pak me dan als je kan.”