Weerrecord verbroken in China: ruim 52 graden in Xinjiang

Daarmee is een record voor half juli gevestigd. Het vorige record stond op 50,6 graden in juli 2017 en is nu verbeterd met 52,2 graden. Een weerstation in het drop Sanbao in de regio Xinjiang registreerde de recordtemperatuur op 16 juli om 19.00 uur. Volgens weeranalist Xin Xin is het „de hoogst gemeten temperatuur op een regionaal station die hij ooit heeft gezien” in China.

Grondtemperaturen van 80 graden

De lokale autoriteiten van Sanbao hebben arbeiders en studenten opgedragen om thuis te blijven en speciale voertuigen opdracht gegeven om water te sproeien op de hoofdwegen. Zo zouden de grondtemperaturen maar liefst 80 graden bereiken.

China kampt al de hele zomer met recordbrekende hittegolven. Volgens wetenschappers worden deze verergerd door klimaatverandering. De Chinese autoriteiten hebben hierom gewaarschuwd voor mogelijke natuurrampen.