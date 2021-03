Kamer: steun vaste lasten ondernemer naar 100 procent

Onder aanvoering van CU-leider Segers vraagt de coalitie (VVD, CDA, D66, CU) om de steunpakketten voor ondernemers weer op te plussen. Het gaat om de TVL-regeling, waarin bedrijven compensatie krijgen voor hun vaste lasten. Nu krijgen ze nog 85 procent als ze meer dan 30 procent omzetverlies hebben. Dat moet in het tweede kwartaal van het jaar (april, mei en juni) naar 100 procent, vraagt de coalitie. Het voorstel krijgt steun van de hele Tweede Kamer.

Demissionair premier Rutte had in de coronapersconferentie van maandag, de laatste voor de verkiezingen van komende week, al gehint op een verhoging van de steunpakketten. Hij zegt woensdag in het coronadebat wel ’technische kanttekeningen’ te hebben bij het verzoek van Segers.

Uitvoering

In de uitvoering gaat het uitkeren van de steun namelijk nog niet altijd van harte, nadat het kabinet de steunpakketten al een paar keer in korte tijd heeft opgeplust. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die de TVL uitkeert, komt in de problemen als de hoogte van de steun tijdens het uitkeren verandert. Daarom kiest de coalitie ervoor om nu alvast de steun vanaf april op te plussen, zodat de systemen daar alvast op kunnen worden ingesteld.

„Maar ik begrijp de overweging”, zegt Rutte over de wens van de coalitie. Het kabinet komt er volgens hem ’snel op terug’.

De coalitiepartijen vragen ook om uitbreiding van de zogenoemde TONK-regeling. Daar kunnen zelfstandigen die door de coronacrisis in zware problemen zijn gekomen aanspraak op maken. Bijvoorbeeld om de huur of hypotheek te betalen. Ook het opzetten van de TONK gaat nog met de nodige horten en stoten, er zijn klachten dat gemeenten er te weinig geld voor uittrekken. De Kamer vraagt nu om het budget uit te breiden ’zodat gemeentes voortvarend aan de slag kunnen met het toekennen van deze vorm van steun’.