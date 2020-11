Unieke jeugdfoto’s van verzetsheldin Hannie Schaft opgedoken

Het Noord-Hollands Archief had al veel materiaal over Schaft, maar nog weinig over de kinderjaren. Van een direct familielid heeft het archief nu dat album verworven, 75 jaar nadat Schaft op 24-jarige leeftijd, werd gefusilleerd wegens haar verzetswerk.

Op de foto’s is te zien hoe Hannie opgroeit, vanaf vlak na haar geboorte tot in de jaren 30. Ze is veelvuldig te zien in gezinsverband. De moeder heeft kiekjes in het album geplakt van de familie in Haarlem bij het spelen thuis, bij een uitje aan zee in Zandvoort, bij familie in Den Haag, met grootouders, ooms en tantes.

Hannie Schaft (rechts) speelt met haar zusje op het strand. Ⓒ NOORD-HOLLANDS ARCHIEF

Een achternicht van Hannie Schaft heeft het album naar het Noord-Hollands Archief gebracht. Zij trof het fotoalbum in 2000 aan bij het leeghalen van het huis van een overleden oom.

Herdenking

Zondag wordt Hannie Schaft herdacht, onder andere met een - wegens corona besloten - bijeenkomst waarop minister Kajsa Ollongren de Hannie Schaft-lezing uitspreekt. De bijeenkomst, vanuit de Grote of St. Bavokerk in Haarlem, is vanaf 13.00 uur op televisie en online te volgen.

Zondagavond zendt de NOS een special uit over Hannie Schaft waarin de hoogtepunten van de viering te zien zijn. Naast beelden van herdenking wordt een portret geschetst van ’het meisje met het rode haar’.