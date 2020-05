Kaartjes Grand Prix Zandvoort volgend jaar gewoon geldig

,,Samen met honderdduizenden racefans keken we uit naar de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort”, meldt de organisatie in een begeleidende mail. ,,Wij zullen er nu wat langer op moeten wachten en hopen dat je, net als wij, blijft uitkijken naar een onvergetelijk raceweekend. Je geduld zal worden beloond.”

Volgend jaar of geld terug

Want fans die al een kaartje hadden, hebben de garantie dat ze er volgend jaar weer bij zijn. Daarnaast hebben tickethouders het recht om als eerste de meest gewilde tickets aan te schaffen voor de volgende edities van de Dutch Grand Prix. Op 2 juni ontvangen kaarthouders een persoonlijke e-mail om de tickets te kunnen inzien en beheren. Tot en met 29 juni 2020 kunnen ze het aangeven als ze afstand van het ticket doen en hun geld terug willen. Als ze in die periode niets doen, behouden ze het kaartje.

Ook bij de andere grote evenementen die ons land dit jaar hadden moeten overspoelen en door de coronacrisis verschoven zijn, zijn zulke regelingen getroffen. Fans die kaartjes voor het EK Voetbal hebben gekocht, kunnen daarmee eveneens in 2021 naar binnen of krijgen hun geld terug.

Meevaller voor fans

Dat is een meevaller voor de fans die na een gigantische run op de tickets toch aan het langste eind getrokken hadden. Voor de 3 miljoen beschikbare kaarten kwamen zo’n 20 miljoen aanvragen binnen, waarna de kaarten via loting toegewezen werden. In de Johan Cruijff ArenA zouden vier wedstrijden afgewerkt worden, waaronder de drie in de poulefase van het Nederlands Elftal.

Poulewedstrijden verschoven

Houd er wel rekening mee dat die poulewedstrijden verschoven zijn van 14, 18 en 22 juni (wat dit jaar de planning was) naar 13, 17 en 21 juni. De eerste periode om een terugbetaling aan te vragen is net afgesloten, binnenkort komt er nieuws over een volgend 'tijdvak' waarin een aanvraag gedaan kan worden.

Dat geldt ook voor het Songfestival, dat volgend jaar in Rotterdam zal plaatsvinden. Bestaande tickets blijven geldig. Tot 5 juni van dit jaar kunnen de eerste tickethouders die hun geld terug willen dat bovendien al aangeven. Op de site songfestival.nl staat een link waar restitutie kan worden aangevraagd. Omdat de nieuwe data nog niet definitief bekend zijn, komt er daarna ook nog een moment waarop het aanvragen van terugbetaling mogelijk is.

Songfestivaltickets

Het kan 4 tot 6 weken duren voordat het geld weer op je rekening staat. De Songfestivalorganisatie benadrukt dat deze regelingen alleen gelden als je de kaartjes via het officiële verkoopkanaal hebt gekocht en dus bijvoorbeeld niet via Marktplaats.

De Songfestival-tickets staan op naam. Als niet alle mensen waarmee je naar het Songfestival zou gaan meer kunnen, kun je in 2021 gebruikmaken van een zogeheten ‘personalisatieperiode’, waarin je de tickets op een andere naam kunt zetten. Of er ook weer nieuwe tickets gekocht kunnen, hangt natuurlijk af van hoeveel kaartjes er worden teruggegeven en hoeveel capaciteit er volgend jaar is.

Alle betrokken organisaties benadrukken dat de gemaakte onnodige kosten voor bijvoorbeeld de reis en het hotel niet bij de ‘refund’ inbegrepen zijn.