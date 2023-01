Beruchte door Nederland gezochte mensensmokkelaar uit Eritrea aangehouden

De VAE kwam de man op het spoor in een witwasonderzoek. Hij is vastgezet. Nederland zal om zijn uitlevering vragen. Er werd eerder een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die tot zijn aanhouding zou leiden.

In Nederland is de man hoofdverdachte in een onderzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) en de Koninklijke Marechaussee (KMar) naar migratiecriminaliteit. De man zou ’over de rug van migranten zoveel mogelijk geld hebben verdiend’. In het opsporingsonderzoek, dat zich richt op een volgens het OM ’uiterst gewelddadige criminele organisatie’ die overwegend Afrikaanse migranten naar Europa smokkelt, wordt onder meer samengewerkt met Italië, het ICC, Europol en Interpol. Slachtoffers van het netwerk kregen te maken met zware mishandelingen, ontvoering en verkrachtingen.

De Eritreeër stond internationaal gesignaleerd via Interpol. De Verenigde Arabische Emiraten en Interpol hebben zijn arrestatie donderdagmiddag 5 januari naar buiten gebracht op een (digitale) persconferentie en via een persbericht.

De man zat eerder in Ethiopië vast, maar wist tijdens een zitting in zijn rechtszaak te ontsnappen. Bij verstek is hij in Ethiopië tot levenslang veroordeeld wegens mensensmokkel in Afrika.

Nederland vraagt uitlevering

Nederland zal de Verenigde Arabische Emiraten om uitlevering van de verdachte vragen, zodat hij hier terecht kan staan voor strafbare feiten die nog niet in Ethiopië zijn vervolgd. „Naast de gruwelijkheden rondom de mensensmokkel naar Europa gaat het om afpersing. Daarmee zou zijn criminele organisatie grote sommen geld hebben verdiend.” Het onderzoek wordt geleid door het Landelijk Parket in Zwolle.

In oktober vorig jaar leverde Ethiopië een andere verdachte in deze zaak uit aan Nederland. Deze andere verdachte zal volgende week dinsdag op een eerste pro-formazitting verschijnen bij de rechtbank Overijssel.