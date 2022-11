Engelse fans mogen niet meer verkleed de stadions in: kruisvaarders zijn niet welkom in Qatar

Engelse fans verkleden zich al jaren als kruisvaarders, met op hun witte gewaad een rood kruis. Een verwijzing naar Sint Joris, die tevens de patroonheilige van Engeland is. Nadat de OneLove-aanvoerdersband al van het veld werd verbannen onder dwang van de FIFA, hebben de Qatarese autoriteiten nu dus ook Engelse fans vriendelijk verzocht om zich niet langer te verkleden als kruisvaarders. Het nieuws leidde tot felle reacties op social media.

De kruistochten waren gewapende expedities die de Rooms-Katholieke Kerk organiseerde als reactie op de vervolging van christelijke pelgrims door moslims en de verzwakking van het Byzantijnse Rijk in de 11e eeuw. Zij waren van plan om Jeruzalem te bevrijden, wat hen in juli 1099 ook lukte. Maar uiteindelijk zou het leiden tot een eeuwenlang getouwtrek tussen christenen en moslims, waarbij bloedbaden en plunderingen niet uit den boze waren. Uiteindelijk werden er meer dan 10 kruistochten georganiseerd, in verschillende delen van Europa en het Midden-Oosten. De verwijzing naar deze middeleeuwse religieuze strijd ligt gevoelig bij de autoriteiten in het islamitische Qatar.