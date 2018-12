Bedreiging aanklager ’grof schandaal’

De Telegraaf onthulde vrijdagochtend de dreigende situatie voor deze officier van het OM.

Volgens de CDA-bewindsman is het nogmaals een teken dat dit kabinet met de bestrijding van de georganiseerde misdaad aan de slag moet. Hij heeft daar afgelopen week vergaderingen over gehad en afgesproken dat een nieuwe aanpak, waarbij meerdere diensten samenwerken, over het hele land wordt uitgerold. Tevens wijst hij op een strafverhoging voor leden van criminele organisaties die er aankomt.

Bekijk ook: Officier van Justitie ondergedoken na serieuze dreiging

„Dit alles onderstreept dat we die ondermijnende criminaliteit moeten oppakken. Het is typisch een voorbeeld van georganiseerde misdaad die op sommige plaatsen denkt de samenleving over te kunnen nemen”, zegt Grapperhaus. Hij noemt de officier „een goeie gedreven professional” en vindt de hele situatie „waardeloos.”

Of de dreiging uit de hoek van de motorbendes komt - de officier leidde een onderzoek naar het beruchte No Surrender - zei de minister niet te kunnen zeggen.

Bekijk ook: Siciliaanse toestanden in Nederland