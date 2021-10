Frank de Grave leidt onderzoek naar evacuatiechaos Afghanistan

Bronnen bevestigen het beoogde voorzitterschap van De Grave aan De Telegraaf, na berichtgeving van RTL Nieuws.

De Tweede Kamer eiste vorige maand een onafhankelijk onderzoek naar de trage evacuatie. Duizenden mensen zijn nog achtergebleven in Afghanistan, mede doordat de evacuatie te laat op gang kwam. Onderling lagen ministeries met elkaar overhoop en was niet altijd duidelijk wie de leiding en verantwoordelijkheid had om mensen daar weg te krijgen.

’Landverraders’

Het gaat om een aantal Nederlanders, maar ook veel Afghanen die voor de Nederlandse ambassade en missie in Afghanistan hebben gewerkt. De Kamer maakt zich nog altijd zorgen over het lot van achterblijvers die voor de Nederlandse missie hebben gewerkt. Zij worden door de Taliban als landverraders gezien. Twee weken geleden verschenen er berichten dat in ieder geval een tolk die werkzaam was voor de Europese politiemissie in Afghanistan is vermoord door de Taliban.

Initiatiefnemer en CDA-Kamerlid Derk Boswijk is niet blij met De Grave als beoogd voorzitter van de onderzoekscommissie. „Dit lijkt mij niet echt onafhankelijk”, zegt de CDA’er, verwijzend naar de achtergrond van De Grave als voormalig minister op die post in de periode van 1998 tot 2002. Momenteel is De Grave lid van de Raad van State. Boswijk wijst erop dat de Kamer als opdrachtgever van het onderzoek er een definitieve klap op moet geven. „Daarbij moeten wij ook eerst de onderzoeksopzet zien.”