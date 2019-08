Minister: ’Onregelmatigheden in gevangenis Epstein’

Het lichaam van Epstein is zaterdag gevonden in zijn cel. Hij pleegde vermoedelijk zelfmoord. De steenrijke misbruikverdachte was enkele weken voor zijn dood ook al gewond aangetroffen. Hij zou daarna onder verscherpt toezicht zijn geplaatst, maar dat was kennelijk weer ingetrokken.

Epstein zat vast in het Metropolitan Correctional Center in Manhattan. „We ontdekken nu dat sprake was van ernstige onregelmatigheden in dit centrum. Die zijn erg zorgwekkend. We eisen een grondig onderzoek”, aldus Barr maandag op een conferentie in New Orleans.

De minister stelde ook dat mogelijke handlangers van Epstein de dans niet zullen ontspringen. „De slachtoffers verdienen rechtvaardigheid. En die zullen ze krijgen.”