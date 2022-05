Opnieuw lange rijen op druk Schiphol

Schiphol streefde er naar om het aantal passagiers zondag met 5800 te verminderen, maar dat is niet gelukt, geeft de zegsvrouw aan. De luchthaven was in gesprek met luchtvaartmaatschappijen over manieren om de stroom passagiers terug te dringen om zo de werkdruk bij het personeel op Schiphol te verlichten. Door de coronapandemie kampt de luchthaven met grote personeelstekorten. Mensen raakten tijdens de pandemie hun baan kwijt omdat er bijna twee jaar lang minder werd gevlogen. En niet iedereen is teruggekeerd naar zijn oude baan.

"We roeien met de riemen die we hebben"

Zondag worden zo’n 70.000 vertrekkende passagiers verwacht die door de beveiligingspoortjes moeten, 10.000 meer dan op zaterdag. Toen was het al erg druk op de luchthaven en stonden er lange rijen voor de incheckbalies. Mensen moesten soms wel twee uur wachten voor ze door de security waren. „We roeien met de riemen die we hebben. En zetten alles op alles om mensen met vakantie te laten gaan”, stelt de woordvoerster van Schiphol.

Zaterdag stonden er ook al lange rijen met mensen op Schiphol.

Budgetluchtvaartmaatschappij easyJet liet al weten het vluchtschema op Schiphol niet te wijzigen, maar sprak zaterdagavond nog wel met de luchthaven over andere mogelijke oplossingen. KLM schrapte dit weekend 47 vluchten. Operationeel directeur Patricia Vitalis van Schiphol zei dat er van KLM niet meer annuleringen werden gevraagd.

Kritiek

IATA, de internationale brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen, gaf eerder aan het schandalig te vinden dat Schiphol maatschappijen vroeg vluchten te schrappen vanwege te verwachten drukte. De belangenbehartiger begrijpt dat Schiphol momenteel last heeft van personeelstekorten, maar onderstreepte dat maatschappijen niet voor niets havengelden betalen aan Schiphol.

In de reiswereld klinkt ondertussen kritiek op de stilte vanuit de Schipholtop. Touroperators hekelen de communicatie vanuit Schiphol, zeker vorig weekend toen KLM-personeel een wilde staking hield, met grote chaos tot gevolg.