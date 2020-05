Vrouw aangehouden voor reeks autobranden in Arnhem

De Gelderse stad wordt geteisterd door voertuigbranden. Ⓒ ANP

ARNHEM - Een 42-jarige vrouw uit Arnhem is zondagochtend aangehouden voor een reeks autobranden in haar stad. De politie verdenkt haar van betrokkenheid bij brandstichting. Eerder deze maand is ook al een verdachte gepakt. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.