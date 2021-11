Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen met bijna 100 toegenomen, hoogste aantal sinds half mei

Binnenland

Ruim 300 nieuwe coronapatiënten in ziekenhuis beland, in totaal 2147 opnames

Ziekenhuizen hebben in de afgelopen dag 317 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat is het hoogste aantal sinds 4 mei. Het is de derde keer in de afgelopen vier dagen dat meer dan 300 mensen in een dag tijd moesten worden opgenomen vanwege hun coronaklachten. In totaal gaat het om ruim tweeduizend opn...