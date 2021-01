Denemarken start met kinderserie over man met grote en ’oncontroleerbare’ penis

John Dillermand, het hoofdpersonage, heeft het grootste geslachtsdeel op aarde. Bovendien kan hij ermee tekenen, een vlag hijsen, reddingsoperaties verrichten en ijsjes stelen van kinderen. Hij kan zijn penis ’moeilijk controleren’.

De tv-serie rond Dillermand (letterlijk ’piemel-man’ in het Deens) houdt de gemoederen flink bezig en heeft een scherp debat ontketend over wat goede kindertelevisie inhoudt. „Is dit echt wat we kinderen moeten meegeven?”, vraagt auteur Anne Lise Marstrand-Jørgensen zich af. Het programma wordt uitgezonden op de publieke zender.

Wangedrag

Critici wijzen ook naar een recente MeToo-rel in Denemarken. „Dit versterkt het standaard patriarchale idee. En het keurt de cultuur van kantinepraat goed. Dat laatste wordt altijd gebruikt om wangedrag van mannen te vergoelijken”, zegt Christian Groes van de Roskilde University. „Het is bedoeld als grappig. Dus wordt het als onschadelijk gezien. Maar dat is het niet. We leren dit onze kinderen aan.”

Anderen vinden de serie onschuldig. „Het gaat over een impulsieve man, die fouten maakt – net als kinderen. Maar cruciaal is dat hij ze herstelt. Als een vrouw hem vertelt dat hij z’n penis in zijn broek moet houden, dan luistert hij. Dat is dus mooi”, zegt psycholoog Erla Heinesen Højsted die veel met kinderen werkt.

Toch hebben veel professoren, onder wie gedragsexpert Asmus Leth Olsen van de Universiteit van Kopenhagen, cynisch of vol onbegrip gereageerd op de tv-serie. De publieke zender DR zegt dat het belangrijkste is dat ’kinderen de serie leuk vinden’. Over de kritiek rond referenties aan MeToo zegt het bedrijf dat het net zo gemakkelijk een serie over ’een vrouw met oncontroleerbare vagina’ had kunnen maken.