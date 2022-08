Zes mensen op boot gewond door aanvaring met brugpijler IJburg

Alle opvarenden konden volgens de woordvoerster snel aan de kant komen. Vijf van hen bleken na controle niet dermate gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten, een persoon is wel met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met deze opvarende is, is onbekend.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en waardoor de pijler van de brug is geraakt, is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Donderdag of vrijdag wordt de boot waarschijnlijk uit het water gehaald.