Daling nieuwe ziekenhuisopnames stokt

Woensdag signaleerde RIVM-baas Jaap van Dissel tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer voorzichtig een daling in het aantal nieuwe coronagevallen in het ziekenhuis. De daling was op dat moment al vier dagen gaande.

Uit donderdag gepubliceerde cijfers van het RIVM blijkt dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames op 24 maart weer is gestegen. Zelfs naar recordhoogte: ruim 250 nieuwe opnames.

’Cijfers lopen achter’

Het RIVM waarschuwde na een vraag van De Telegraaf al dat de opnamecijfers kunnen achterlopen op de werkelijkheid. „Artsen moeten melding maken bij de opname van een coronapatiënt”, verklaarde een zegsvrouw. „Artsen zijn nu zo druk met het verlenen van zorg dat een melding soms twee of drie dagen later komt.”