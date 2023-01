Premium Het beste van De Telegraaf

Hilversummer houdt kippen in vieze auto met poep, plastic en knoflook: ’Nog nooit eerder gezien’

De dieren zitten overdag opgesloten in de auto. Ⓒ Facebook

Hilversum - Het klinkt als een grap, maar dat is het niet. Op een parkeerplaats in Hilversum staat een donkergroene auto met beslagen ramen. Wie daar loopt, ziet dat er geen mensen maar kippen in de wagen zitten. Is iemand de dieren vergeten of is de auto omgetoverd tot hok? „Wij kunnen pas ingrijpen als de politie toestemming geeft.”