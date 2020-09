Agenten zetten streep door bijeenkomst autoliefhebbers Limburg

De groep was naar het Floriadeterrein gekomen na oproepen op Facebook. De politie is in gesprek gegaan met de organisatoren, waarna de deelnemers aan de bijeenkomst besloten om weg te gaan. Niemand is aangehouden.

Het is voor de tweede keer in enkele maanden tijd dat zich in Venlo een grote groep mensen met hun auto’s verzameld heeft. Begin juli verzamelden zich op het Floriadeterrein en later op de Ankerkade in Venlo zo’n 300 voertuigen. Ook toen maakte de politie wegens corona een einde aan deze bijeenkomst.

