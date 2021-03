Politieagent zwaargewond afgevoerd na steekpartij Groningen

Het incident gebeurde na 22.00 uur aan de Van Houtenlaan, in het zuiden van de stad. Daar wilde de agent samen met een collega twee jonge mannen controleren in verband met de avondklok. Na het aanspreken van het tweetal, werden de agenten vrijwel direct aangevallen door een van de verdachten. Deze stak één agent meerdere keren met een scherp voorwerp. De andere agent raakte lichtgewond en heeft intussen het ziekenhuis verlaten.

De daders gingen er lopend vandoor. Volgens de politie gaat het om twee blanke jongens. Ze waren donker gekleed, één had een opgerolde muts. De andere heeft krullend haar en had een rugzak bij zich.

Opgeschrikt

Bewoners van de wijk Helpman in Groningen zijn opgeschrikt door de ernstige steekpartij, waarbij een agent ernstig gewond raakte aan het hoofd. Aan de Van Houtenlaan vertellen bewoners van de flats waarvoor een agent tijdens een avondklokcontrole onverhoeds werd gestoken dat rond 22.00 uur ineens veel hulpverleners en politie de straat inreden.

Een buurvrouw is ontdaan en er stil van. ,,Ik zag de straat vol met politie en ambulance, het was vreselijk.'' Een tachtiger wilde erop uit gaan, . ,,Maar ik zag dat er snel hulp was voor die mensen.''

Agenten gaan deze morgen de straat door. Ze spreken met passanten en bewoners. ,,Hoe is het met uw collega? '', vraagt een belangstellende Groningse. De politieman mag het echter nog niet kwijt.

Bosjes

Een man sprak de politie net even aan. ,,Ik meende vlakbij twee jongens in de bosjes te hebben gezien, zoals ze die nu zoeken. In de buurt werd ook naar de daders gezocht.''

Ferenc van der Velde woont enkele tientallen meters van de plek van het geweld. ,,Hier gebeurt normaal gesproken niks, zeggen ze dan... Heftig dat dit gebeurt. Dit verwacht je niet.'' Toch weten we nog niet veel, besluit hij. ,,Hopelijk vinden ze ze snel.''