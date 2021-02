Mogelijk tussen 100 en 150 slachtoffers na breuk gletsjer India

De autoriteiten hebben alarm geslagen en legereenheden en reddingsteams met helikopters gestuurd. Het gebied ligt ongeveer 300 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad New Delhi. Het stuk gletsjer denderde in de rivier en veroorzaakte een soort vloedgolf. In een dorp in de buurt zijn veel huizen beschadigd en zeker drie bruggen zijn door de woeste stroom weggeslagen.

Het waterpeil in de rivieren die de gletsjer voedt, de Dhauliganga en de Alaknanda, is in korte tijd enorm gestegen. De mensen die in het dal wonen zijn opgeroepen onmiddellijk te vertrekken. Een in aanbouw zijnde stuwdam en energiecentrale zijn volgens ooggetuigen door het wassende water vrijwel weggevaagd. Daar worden veel werknemers vermist. Er werkten ongeveer tweehonderd mensen aan het project.