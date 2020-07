’Caloh Wagoh zat achter moordaanslag op martelkamer-verdachte’

De 50-jarige R. wordt met een aantal anderen verdacht van onder meer het uitzetten, voorbereiden en plegen van een reeks onderwereldmoorden. R. - alias Keylow - zou tussen februari 2017 en januari 2018 voorbereidingshandelingen hebben getroffen om Van O. te laten liquideren. Dat liet het OM maandag weten tijdens een voorbereidende zitting in het grote liquidatieproces in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. In dit proces, Eris genaamd, staan twintig mannen terecht.

Motorclub Caloh Wagoh wordt de makelaar van de onderwereld genoemd. Hier kon volgens justitie een moord op bestelling worden geregeld. Hoofdverdachte R. zou het gros van de opdrachten hebben aangenomen en diverse moordcommando’s op pad hebben gestuurd om de klus te klaren. De manier waarop er over mensenlevens wordt gesproken is volgens de officier van justitie „ronduit schokkend.”

De in december in Dubai opgepakte Ridouan Taghi zou de belangrijkste ’klant’ van de bende zijn geweest. Het OM heeft nog niet besloten of het hem in Eris gaat vervolgen. Taghi wordt al vervolgd in een ander, zeer omvangrijk liquidatieproces, Marengo geheten. Ook dat draait om een reeks criminele afrekeningen.

R. was mede-oprichter van motorclub Caloh Wagoh. Een van zijn medeverdachten is Greg R., die met zijn 72 jaar kan bogen op een lange criminele loopbaan en geldt als een ’godfather’ in het Nederlandse misdaadmilieu. Hij was prominent lid van Caloh Wagoh. Verdachte Tony de G. liep over naar justitie en werd kroongetuige. Een deel van het bewijs put justitie uit zijn verklaringen. Daarnaast beschikt het OM over een gigantische hoeveelheid geheime berichten tussen de verdachten en andere handlangers, waarin openlijk over huurmoorden wordt gesproken.