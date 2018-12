Deur valt uit vliegtuig van maatschappij die in 2012 nog treurde om 163 doden

De deur viel er tijdens het taxiën uit. Vliegmaatschappij Dana Air was er als de kippen bij om passagiers de schuld te geven, maar volgens meerdere mensen in het vliegtuig is dat onterecht. „De vlucht was lawaaierig, en ik zag dat de nooddeur los zat”, zegt Dapo Sanwo tegen de BBC.

„Het cabinepersoneel probeerde ons te vertellen dat iemand aan de hendel had getrokken. Ze wilden ook voorkomen dat we video’s en foto’s maakten”, zei Sanwo, wiens lezing wordt bevestigd door medepassagier Ola Brown.

„Heb je dat geratel gehoord tijdens de vlucht?”, schrijft Brown op Twitter. „Dat was verontrustend. Ik vermoedde dat het een losse schroef was, maar had nooit gedacht dat ’ie eraf zou vallen.”

’Iemands schuld’

Een woordvoerder van Dana Air blijft bij de uitleg dat een passagier actie moet hebben ondernomen. „Onze nooddeuren werken met een bepaalde druk, waardoor ze er niet af kunnen vallen zonder dat iemand dat bewust doet.”

In 2012 crashte een vliegtuig van Dana Air vlakbij een buitenwijk van Lagos, waarbij alle 153 mensen aan boord om het leven kwamen. Ook tien mensen in de wijk stierven.