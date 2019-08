Tientallen doden door explosie tankwagen Tanzania

Beelden van de Tanzaniaanse televisie tonen verbrande mensen en geblakerde motoren. Ⓒ Screenshot Azam TV

DAR ES SALAAM - Zeker zestig mensen zijn in Tanzania om het leven gekomen doordat een tankwagen met brandstof is ontploft. Het ongeluk gebeurde in de regio Morogoro, 200 kilometer ten westen van de hoofdstad Dar es Salaam. Rond de zeventig gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.